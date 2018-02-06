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Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması: 26 Mart'ta Varna'da yapılacak

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 20:11 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 21:29

AB'den yapılan açıklamada, Türkiye ile AB zirvesinin 26 Mart'ta Varna'da yapılacağı bildirildi. Zirveye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Dönem Başkanı olan Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. 
 
AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, Twitter hesabından Tusk ve Juncker'in  Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı.
 
Buna göre, Juncker, Tusk ve ülkesinin AB Dönem Başkanı olması nedeniye Borisov, 26 Mart'ta Varna'da Erdoğan ile görüşecek.
 
Mektupta liderler, geçen yıl 25 Mayıs'ta Erdoğan, Tusk ve Juncker arasında Brüksel'de yapılan toplantıyı hatırlatarak, sonrasında da ulaşım,  ekonomik iş birliği, terörle mücadele ve dış politika gibi konularda üst düzey  görüşmeler yapıldığını anımsattı.
 
Türkiye'nin AB üyesi ülkeler ile geliştirdiği ilişkilerin memnuniyetle  karşılandığına yer verilen mektupta, liderler arasındaki görüşmenin 26 Mart'ta çalışma yemeği şeklinde gerçekleştirilmesi hususunda AB Konseyi Başkanlığının mutabık kaldığı bildirildi.
 
Mektupta, söz konusu görüşmenin ortak çıkarların belirlenmesi ve Türkiye'deki son gelişmelerin ele alınması açısından iyi bir fırsat olduğuna değinilerek, görüşmenin, aynı zamanda ilişkilerin nasıl daha ileriye taşınabileceğinin belirlenmesine de hizmet edeceğine işaret edildi.

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Avrupa Birliği AB zirvesi Varna tarih açıklandı
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