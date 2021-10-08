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AB titanyum dioksit katkı maddesini yasaklıyor! Sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe kullanılıyor...

AB titanyum dioksit katkı maddesini yasaklıyor! Sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe kullanılıyor...