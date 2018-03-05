AB talimat verdi! Hamleye hazırlanıyor!

Avrupa Birliği sosyal medya ve internet üzerinde yayınlanan terör propogandaları içeren paylaşımlara yönelik adım atmaya hazırlanıyor.

Google ve Facebook gibi platformlarda yer alan özellikle terör unsurları içeren paylaşımlarla birlikte çocuk tacizi, şiddet ve terörizmle ilgili içeriklerin 1 saat içinde kaldırılması yönünde bir önlem geliştiriyor.

CEZA UYGULAMASI GÜNDEMDE

Son dönemde özellikle sanal ortamında artış gösteren siber şiddete karşı harekete geçen AB, bu tür paylaşımların 1 saat içerisinde kaldırılmasını amaçlayan bir girişim ile önlem almaya hazırlanıyor.

Paylaşımların kaldırılmaması durumunda cezai işlem uygulayacak olan AB, Google ve Facebook gibi sanal devlere karşı para ve erişim cezası uygulamayı planlıyor.

BİLİRKİŞİLER TEPKİLİ

AB'nin bu yönde atacağı adım her ne kadar olumlu olarak gözükse de siber bilişim uzmanları bu duruma karşı tepkililer. Hosting hizmeti veren bir firmanın yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, ''Bir saat çok kısa bir süre hosting hizmetlerinin buna nasıl cevap vereceğini bilmiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi'nden Julian King ise karşı yönde yaptığı açıklamada, ''Bir çok büyük platform zaten önerdiğimiz formülü uyguluyor. Bu imkansız değil.'' dedi.