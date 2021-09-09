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AB seyahat listesini güncelledi! 6 ülkenin kısıtlaması kaldırıldı

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 19:55 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 19:55

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulamayabileceği ülkelerin bulunduğu listeden 6 ülke çıkarıldı, bir ülke listeye eklendi.


AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, seyahat kısıtlamalarından muaf  tutulan ülkeler listesinden Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Brunei, Japonya  ve Sırbistan çıkarıldı. Uruguay ise listeye eklenen tek ülke oldu.
 
Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Bosna Hersek,  Kanada, Ürdün, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Singapur, Güney  Kore, Ukrayna, Uruguay oldu.
 
Ayrıca mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni  vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.
 
 AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve  bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin  verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.  Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.
 
 AB, geçen yıl martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye  ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç  ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini  kararlaştırmıştı.

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Avrupa Birliği koronavirüs seyahat kısıtlaması
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