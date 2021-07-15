15 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 1.52 EURO 10,1410 -0.27
USD 8,5740 -0.12 ALTIN 503,340 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 19:33 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 19:33

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Ukrayna'yı ekledi, Tayland ve Ruanda listeden çıkarıldı.


AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan seyahatler"  için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması "tavsiye edilen"  ülkeleri içeren liste güncellendi.
 
Listeye Ukrayna dahil edilirken uzun süredir bu listede bulunan  Tayland ve Ruanda'nın listeden çıkarılması kararlaştırıldı.
 
Listede şu anda Ukrayna'nın yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan Azerbaycan, Avustralya, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, İsrail, Japonya, Ürdün,  Lübnan, Karadağ, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Kosova ve ABD ile Hong Kong, Macao ve Tayvan  bulunuyor. Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde  Çin'e de sınırlar açık olabilecek.
 
AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve  bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin  verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.  Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.
 
AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27  üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn,  Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini  kararlaştırmıştı.

ETİKETLER

Avrupa Birliği AB koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.