AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan seyahatler" için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması "tavsiye edilen" ülkeleri içeren liste güncellendi.

Listeye Ukrayna dahil edilirken uzun süredir bu listede bulunan Tayland ve Ruanda'nın listeden çıkarılması kararlaştırıldı.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.