AB seyahat kararını duyurmuştu! DSÖ'den uyarı geldi

Avrupa Komisyonu, bir yılı aşkın süredir kapalı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kapılarını, aşının tüm dozlarını yaptıran kişilere açacağını duyurdu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge'den AB ülkelerine uyarı geldi.

AB, salgının başlamasının ardından geçen yıl mart ayında sınırlarını zorunlu olmayan seyahatlere kapatmıştı.

AB ülkeleri, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı "tamamen" aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere dün anlaştı.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AB Komisyonunun bu ay başında sunduğu teklif üzerinde üye ülkeler vardığı anlaşmayla AB'nin onayladığı aşıların iki dozunu birden olan kişiler bu durumu kanıtlayarak AB ülkelerine seyahat edebilecek.

"HALA GÜVENLİ DEĞİL"

Ancak alınan bu karara Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada pandeminin kırılganlığını devam ettirdiğini ve uluslaararsı seyahatlerin hala güvenli olmadığını dile getirdi.

Kluge, onaylanan bütün Koronavirüs aşılarının, Hindistan varyantı dahil olmak üzere, bilinen varyantlar üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

Ancak ülkelerin aşılama programları devam etse de uluslararası seyahat için henüz yeterince güvenliğin sağlanmadığını sözlerine ekledi.

AB'NİN ONAYLADIĞI AŞILAR

AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın aşılarını onayladı. Bunlar arasında sadece Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar ise Türkiye'de de kullanılan Sinovac ile Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları.