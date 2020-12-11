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AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 0:13 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 0:13

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.


Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya  hesabından paylaşımda bulunan AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Rusya'nın  Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik  yaptırımların uzatılması kararı alındığını bildirdi.
 
Leyts, mesajında, "AB Konseyi, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasında  anlaştı." ifadelerini kullandı.
 
Ekonomik yaptırımlar
 
Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini  yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın  doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya ekonomik  yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
 
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında  almıştı.
 
Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya  silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde  kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus  kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.
 
Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren  yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak  2021'de son buluyordu.

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