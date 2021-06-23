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AB ortak siber birim kurmaya hazırlanıyor

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 14:12 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 14:14

Avrupa Birliği (AB), geniş ölçekli siber saldırılarla mücadele amacıyla üye ülkelerle ortak biçimde siber birim kurulmasını teklif etti.


AB Komisyonu, son dönemde işletmeleri, vatandaşları ve kamu  hizmetlerini etkileyen, artan sayıdaki ciddi siber saldırılara karşı yeni "Ortak  Siber Birim" kurulmasını içeren teklifini açıkladı.
 
Buna göre, yeni birim kitlesel siber saldırı ve krizleri etkili bir  şekilde önlemek, caydırmak ve yanıt vermek için AB ve üye ülkelerin mevcut  kaynaklarını ve uzmanlığını bir araya getirecek.
 
Ortak siber birim, halihazırda farklı biçimde faaliyet gösteren  çeşitli sivil, emniyet, diplomatik ve özel sektör siber güvenlik birimlerinin iş  birliği yapacakları bir platform olacak.
 
Yeni birimle, AB kurumları ve üye ülkeler büyük ölçekli siber  saldırılara karşı dayanışma gösterecek.
 
Katılımcıların ortak siber birime operasyonel kaynak sağlamaları talep  edilecek.
 
Saldırılara karşı AB siber güvenlik hızlı tepki ekipleri kurulacak.
 
Ortak siber birimin 30 Haziran 2023'e kadar faaliyete geçmesi  hedeflenecek.
 
Birimin kurulması için gerekli olan yatırımları AB Komisyonu yapacak.
 
Mevcut durumda siber güvenlik üye ülkelerin kendi yetki alanlarına  giriyor.
 
Söz konusu birimin kurulması için AB üyesi ülkelerin bunu onaylaması  gerekiyor.
 

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Avrupa Birliği AB siber birim
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