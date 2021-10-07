AB'nin skandalı patladı! Gizli kayıtlar ortaya çıktı

Avrupa Birliği ülkeleri sürekli olarak yalanlasa da göçmenlere uygulanan korkunç geri time politikası ve uygulanan yoğun şiddet tüm dünyanın uzun zamandır gündeminde. Hollandalı bir araştırmacı gazetecilik kuruluşusun gizli kamera kayıtlarıyla elde ettiği kan donduran görüntülerse yaşanan insan hakları ihlallerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor...

AB ülkelerinde göçmenlere yönelik şiddet ve Geri Itme vakaları, Hollanda lı araştırmacı gazetecilik kuruluşu Lighthouse Reports tarafından video kayıtlarıyla ortaya kondu. Belgelerde birçok AB ülkesinde maskeli polislerin göçmenlere şiddet görüntüleri yer aldı. Bunların resmi polis güçleri olduğu ve daha önemlisi Avrupa Birliği tarafından fonlandığı ortaya çıktı.

CNN Türk'te yer alan haber e göre AB ve üyelerinin ısrarla reddettiği göçmenleri geri itme vakaları bir kez daha belgelendi. Maskeli kişilerin şiddet uygulayarak göçmenleri geri ittiği bu görüntüler Hırvatistan 'dan.

Hollanda merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu Lighthouse Reports tarafından yayınlanan görüntüler, Almanya , Avusturya, İsviçre, Rusya , Hırvatistan ve Fransa 'dan önemli Haber kanalları ile ortak bir çalışma sonrası elde edildi.

Hırvatistan-Bosna Hersek sınırında çekilen bu görüntülerde, maskeli kişilerin Hırvatistan müdahale polisi adlı bir birimiyle uyumlu ekipman ve üniformalara sahip olduğunu ortaya koyuyor. Maskeli polisler Afgan ve Pakistanlı sığınmacıları tonfa denilen özel bir sopa ile dövüyor. Kuruluş, tonfanın sadece Hırvat yetkililer tarafından müdahale polisine verildiğini belirtiyor.

Lighthouse Reports ve ortakları Hırvatistan'da toplam 11 geri itmeyi filme aldı. Drone görüntüleri, en az 15 kişiyi Bosna sınırına gitmeleri için zorlamadan önce maske takan polis memurlarını gösteriyor.

Hırvat hükümeti, polisin sınırlardaki faaliyetlerini izlemek için AB finansmanının bir koşulu olan bağımsız izleme mekanizması kurdu. Ancak raporlar, önceden planlanmış izleme ziyaretlerini gerçekleştiren kuruluşları 5'te 2sinin Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'ndan fon aldığını ortaya koyuyor.

Hırvatistan polisi tarafından yürütülen göçmen operasyonuna "koridor" ismi araştırmada yer alırken, Avrupa Birliği "koridor" operasyonu da dahil olmak üzere Hırvatistan'ın sınır operasyonlarını önemli ölçüde finanse ediyor.

Açık kaynaklı kanıtlar, "koridor"un bir parçası olan müdahale polisinin görevdeyken sınır boyunca otellerde kaldığını, otel masrafları ve harcırahların Avrupa Birliği'nin iç güvenlik fonundan ödendiğini belirtiyor.

Ve 2018'de AB, memurlar için günlük ödenekleri ve fazla mesai ödemelerini finanse etmek için Hırvatistan'a 6,8 milyon euro tahsis etti.

Göçmenlerin geri itilmesiyle ilgili vakalarda bugüne kadar Yunanistan sahil güvenlik güçleri birçok kez bu yönteme başvururken görüntülenmiş ancak Yunan makamları her seferinde göçmenlerin geri itildiği reddetmişti. Ege Denizi'nde çekilen görüntüler, göçmenleri geri iten ve yüzlerinde maske bulunan Yunan güçlerini gösteriyor.

Lighthouse Reports'un aktardığına göre; şu an görevde olan eski kıdemli Yunan sahil güvenlik görevlileri, maskeli kişilerin sualtı operasyonları (MYA) ve özel operasyonlardan seçkin Yunan sahil güvenlik birimlerinin üyeleri olarak tanımladı.

Görüntülere karşın birçok AB üyesi göçmenlere şiddet iddialarını reddediyor. Ancak bu kez göçmenlere şiddet uygulayan ve geri itme vakalarına karışan güvenlik birimlerinin de Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği gözler önüne serilmiş oldu.