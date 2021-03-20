20 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 -1.41 EURO 8,6000 -1.58
USD 7,2160 -1.46 ALTIN 404,430 -1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

AB'nin dış politika kitabında "Türkiye ile diyalog" vurgusu!

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 19:44 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 19:44

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiğini, ilişkileri onarmanın iki tarafa da fayda getireceğini belirterek, Türkiye ile diyalog yolunu izleyeceklerini bildirdi.


"Kovid-19 Zamanlarında Avrupa Dış Politikası" başlıklı kitap  yayımlayan Borrell, "AB, Küresel Güçler, Yeni İmparatorluklar ve Çok Taraflılık"  başlığı altında Türkiye ve Doğu Akdeniz'e değinirken "Türkiye ile öne çıkan  konularda diyalog yolunu takip edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
Borrell, AB liderlerinin Doğu Akdeniz konusunda kendisine çok taraflı  bir konferans düzenleme görevi verdiğini hatırlatarak, "Çok net olarak yapıcı  ilişki yolunu tercih ediyoruz ancak siyasi çizgimiz de açık. Türkiye,  uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini tekrarlarsa AB elindeki seçenekleri  kullanacaktır." ifadesine yer verdi.
 
Coğrafyanın değişemeyeceğini, Türkiye'nin de bir dizi konuda önemli  bir ortak olmaya devam edeceğini vurgulayan Borrell, "Bu durum bizim bu büyük  komşuyla tehlikeli karşı karşıya gelme dinamiğinden çıkmamızı sağlamalıdır."  değerlendirmesini yaptı.
 
Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji paylaşımının ve Libya'daki  çözümün dışında tutulamayacak bir ülke olarak görülmek istediğini vurguladı.  Geçen yıl AB'nin dış politikasında ana konulardan birinin Türkiye ve Doğu Akdeniz  olduğunu hatırlatan Borrell, "Bugün şu çok açıktır ki AB, Türkiye ve Rusya ile  ilişkilerinde doğru dengeyi bulamadığı sürece kıtada istikrarı  sağlayamayacaktır." görüşünü paylaştı.
 
Göreve geldiğinde Türkiye ile ilişkileri onarmanın kendisi için en  zorlu konulardan biri olacağını bildiğini aktaran Borrell, Türkiye'nin Doğu  Akdeniz dışında Libya ve Suriye politikalarının da AB'ye uymadığını, 2016'daki  göç konulu mutabakatın da iki taraf için beklenen meyvelerini vermediğini  kaydetti.
 
Borrell, Türkiye-AB ilişkilerinde geçen yılın özetini yaparken  "Maalesef Türkiye'nin Navtex ilanları ve Oruç Reis ile Barbaros gemilerinin  isimleri Brüksel'de her gün kullanılır oldu." ifadesini kullandı.
 
Türkiye-AB ilişkilerinin merkezinde Kıbrıs meselesi ve Türkiye'nin  Yunanistan ile ilişkileri bulunduğunu yazan Borrell, bu iki meselenin daha fazla  ertelenemeyeceğini vurguladı.
 
Borrell, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirirken de Afrika, Batı  Balkanlar, Suriye, Irak, Libya, Dağlık Karabağ'dan bahsetti ve "Türkiye, dikkate  alınması gereken bir bölgesel güç haline geldi ve inkar edilemeyecek başarılar  elde etti. Maalesef bazı konularda Türkiye'nin uluslararası gündemi ve yöntemleri  AB'ninki ile aynı çizgide değil." ifadesine yer verdi.
 
 "Türkiye ile güçlü ilişki Avrupa'nın faydasına"
 
AB'nin aday ülke konumundaki Türkiye'ye soru sorma durumunda olduğunu  anlatan Borrell, şunları kaydetti:
 
"İlişkiler tek yönlü olamaz. AB de Türkiye'ye üzerine düşenleri  yaptığında aile üyesi olarak kabul edileceğini göstermeli. Bu noktada 2016'da  imzalanan ortak mutabakatta bulunan pozitif gündem hayati rol oynamaktadır.  Kısasa kısas dinamiğinden çıkış yolunu bulmalı, iş birliği ve güvene geri  dönmeliyiz."
 
Borrell, Türkiye ile ilişkilerin gerilemesi halinde AB'nin güçlü  tedbirlere başvuracağını yazdı. Kitabın birçok yerinde ilişkileri onarmanın  önemine dikkati çeken Borrell, "Türkiye ile iş birliğine dayalı güçlü bir ilişki  Avrupa'nın istikrarına büyük katkı sağlar. Aynı şekilde Türkiye için de AB'den  daha iyi bir ortak bulmak zor olacaktır." değerlendirmesini yaptı.
 
 "Yeni imparatorluklar karşısında AB"
 
Borrell, kitabının "Yeni imparatorluklar karşısında AB" başlıklı  bölümünde ise Rusya, Çin ve Türkiye'den "yeni imparatorluklar" diye söz etti.
 
 "Yeni imparatorluklarla" ihtilafları müzakere edip barışçıl yollarla  çözebilmek için Avrupa'nın gücün dilini öğrenmesi gerektiğini belirten Borrell,  şunları kaydetti:
 
  "Avrupa, yakın çevremizde giderek artan şekilde 'yeni imparatorluklar'  gibi davranan güçlerle karşı karşıya gelmektedir. Geçen yıl boyunca özellikle  Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerimiz gergin seyretti.  Uluslararası hukuku ve üye ülkelerimizin haklarını savunurken bu büyük komşu ve  ortakla müşterek zemin bulmaya çalışmalıyız. Fakat sadece Türkiye de bunu isterse  ve buna göre hareket ederse başarılı olabiliriz."
 
 Rusya, Çin ve Türkiye'nin kendi özelliklerinin ötesinde üç ortak  özelliği paylaştığını aktaran Borrell, bu ülkelerin dış dünyaya karşı egemenlikçi  ve kendi sınırları içinde otoriter olduğunu, Avrupa'nın paylaşmadığı değerler  üzerinde durduklarını yazdı.
 
Borrell, "Bu ülkeler kendi etki alanlarının tanınmasını ve bunu tüm  dış gözlerden korumak isterler. Küresel oyunu değiştirmek istemektedirler çünkü  dünyada bugünkü güç dağılımının onların yükseldiği dönemle hiç ilişkisi  bulunmamaktadır. Bu noktada tezlerinden tamamen yoksun olmadıklarının kabul  edilmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.
 

ETİKETLER

Avrupa Birliği Josep Borrell Türkiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.