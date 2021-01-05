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AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

05 Ocak 2021 Salı - 23:37 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 23:37

AB, Kovid-19 aşısının dağıtımı yavaş ilerlediği ve BioNTech/Pfizer aşısından daha fazla almadığı için eleştiriliyor. AB yetkililerinin BioNTech ve Pfizer ile 300 milyon doz daha alma için görüştüğü iddia ediliyor.


Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip  koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların dağıtımının yavaş ilerlediği  eleştirilerinin ardından dağıtım sürecini görüşmek için ocak ayında video  konferans yoluyla toplantı yapacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB dönem başkanlığını devralan  Portekiz'e yaptığı ziyarette Başbakan Antonio Costa ile düzenlediği basın  toplantısında BioNTech ile Pfizer firmalarının geliştirdiği aşıya 21 Aralık'ta AB  onayı çıkmasına rağmen dağıtımın yavaşlığı konusundaki eleştirilere yanıt  niteliğinde konuştu.

AB ülkeleri, yerel makamlar ve AB kurumları olarak birlikte hareket  ettiklerini belirten Michel, "Biz bu işi büyük bir sınama olarak görüyoruz. Bu  yüzden Kovid-19 krizinin üstesinden nasıl geleceğimizi ve aşı dağıtımını konuşmak  için ocak sonundan önce devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir kez daha video  konferans düzenleyeceğiz." dedi.

AB, aşı dağıtımındaki yavaşlık konusunda eleştiriliyor

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA),  BioNTech/Pfizer aşısının onaylanmasını 21 Aralık'ta tavsiye etti ve AB Komisyonu  da aynı gün aşıya onay verdi. Aralık ayının son günlerinde de aşıların dağıtımı  ve aşı kampanyaları AB ülkelerinde başladı. Ancak aşı dağıtımın yavaş devam  ettiği, birçok ülkeye ilk haftalar için planlanan doz sayılarının sadece  yarısının ulaştırılabileceği belirtiliyor. Yavaşlığa gerekçe olarak ise üretim  kapasitesi ve lojistik gibi sorunlar gösteriliyor. Ayrıca bazı ülkelerde henüz  çok az sayıda kişinin aşılandığı, bunun da bürokrasi gibi zorluklardan  kaynaklandığı ifade ediliyor.

Örneğin, en fazla sayıda kişinin aşılandığı Almanya'da aşı  yapılanların sayısının 4 Ocak itibarıyla 265 bin olduğu, buna karşılık  İngiltere'de 4 milyon kişiye aşı yapıldığı aktarılıyor.

AB Komisyonu ise dağıtımda ve aşılamalardaki yavaşlık karşısında gelen  eleştirilere yanıt olarak sürecin henüz çok başında olunmasını gösteriyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, "Meselenin aşı sayısı olduğunu  düşünmüyorum. Şu anda dağıtımın daha çok başındayız. Aşı kampanyası bitmiş gibi  düşünülüyor. Oysa kampanya daha yeni başlıyor." dedi.

AB yetkilileri, BioNTech/Pfizer ile aşı alım anlaşmasında yetersiz  kalındığına yönelik eleştirilerle de karşılaşıyor. Son olarak Almanya Hristiyan  Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder,  Kovid-19 aşısına ilk onayı alan BioNTech ve Pfizer firmalarından yeteri miktarda  aşı almadığı için AB Komisyonunu eleştirmişti.

 AB Komisyonu yetkilileri ise firmalarla henüz aşı geliştirme  çalışmaları sürerken anlaşmalar yapıldığını ve "tüm yumurtaları aynı sepete"  koymak istemedikleri için şu ana kadar 6 şirketle toplamda 2 milyar dozluk  sözleşme imzalandığını vurguluyor.

AB'nin BioNTech/Pfizer'den 300 milyon doz daha almak istediği  iddiası

Toplam 450 milyon nüfuslu AB ülkeleri adına aşı üreticileriyle satın  alım görüşmeleri yapan AB Komisyonu, BioNTech/Pfizer aşısından ilk etapta 200  milyon doz ve opsiyonlu olarak 100 milyon doz olmak üzere 300 milyon doz için  sözleşme imzalamış, 300 milyon doz alım hakkının tamamını kullanmıştı.

Avrupa basınındaki haberlere göre, AB'nin BioNTech ve Pfizer ile  yeniden alım için görüşmeler yaptığı, bu kez 100 milyon doz ve opsiyonlu olarak  200 milyon doz daha alabilme imkanı istediği iddia ediliyor. Bu görüşmeler olumlu  sonuçlanırsa AB BioNTech/Pfizer aşısından toplamda 600 milyon doz alma imkanına  sahip olacak.

BioNTech ve Pfizer aşılarının 200 milyon dozluk bölümünün Eylül 2021'e  kadar AB ülkelerine dağıtılması planlanıyor. 200 milyon doz ile 100 milyon kişi  aşılanabiliyor.

 Avrupa İlaç Ajansı'nın Amerikalı Moderna şirketinin geliştirdiği  Kovid-19 aşısının onayı konusunda yarın toplantı yapması, toplantıdan onay için  tavsiye kararı çıkması bekleniyor. AB'nin Moderna ile de 160 milyon doz için  sözleşmesi bulunuyor.

AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, AstraZeneca ile 400  milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon,  CureVac ile 405 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

 

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