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AB Liderler Zirvesi'nde flaş karar: Türkiye ile kademeli şekilde...

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 20:56 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 22:04

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinde ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.


Video konferans yöntemiyle düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin  bildirisinde Türkiye ile ilgili kısım, zirve toplantısı devam ederken yayımlandı.
 
Liderlerin bildirisinde, AB'nin Doğu Akdeniz'in istikrarlı ve güvenli  olmasında, ayrıca Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayanan bir  ilişkide çıkarı bulunduğu vurgulandı.
 
Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinden, Türkiye ile Yunanistan  arasında görüşmelerin başlamasından ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik  görüşmeler yapılacak olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildiride,  şu ifadeler yer aldı:
 
"Gerginliğin düştüğü mevcut durumun devam etmesi ve Türkiye'nin yapıcı  şekilde çalışması şartıyla ve önceki AB Konseyi sonuçlarında belirlenen koşullara  bağlı olarak son dönemdeki daha olumlu dinamiği güçlendirmek için AB, ortak ilgi  alanlarında iş birliğini geliştirmek üzere Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri  dönülebilir şekilde çalışmaya ve hazirandaki AB Konseyi toplantısında daha fazla  karar almaya hazırdır."
 
Gümrük Birliğinin güncellenmesi
 
AB liderleri, AB Komisyonunu Gümrük Birliğinin tüm üye ülkelere etkili  şekilde uygulanması sağlanarak uygulamadaki mevcut zorlukları ele almak üzere  Türkiye ile görüşmeleri yoğunlaştırmaya davet etti.
 
Liderler, buna paralel olarak AB Konseyini de Gümrük Birliğinin  güncellenmesi için yetki üzerinde çalışmaya davet etti.
 
Bildiride, "Kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel konular  gibi karşılıklı ilgi alanlarında Türkiye ile yüksek düzeyli iş diyaloğu  başlatmaya hazırız. AB Komisyonunu, Türkiye ile halklar arasında temas ve seyahat  konularında iş birliğinin nasıl güçlendirileceğini araştırmaya davet ediyoruz."  denildi.
 
Bildiride, Türkiye'ye "yeni provokasyonlardan ve uluslararası hukuku  ihlal edecek tek taraflı adımlardan" kaçınması çağrısı yapılarak, böyle bir durum  halinde AB'nin ve üye ülkelerin çıkarlarını savunmak, ayrıca bölgesel istikrarı  korumak için eldeki araçların ve seçeneklerin kullanılması konusunda kararlı  olunduğu belirtildi.
 
Suriyelilere yardım devam edecek
 
Türkiye'nin 4 milyon civarında Suriyeliye ev sahipliği yapmasının  takdirle karşılandığı belirtilerek, "AB'nin mültecilere ve ev sahipliği yapan  topluluklara yardımının devam etmesi konusunda mutabıkız. AB Komisyonunu  Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer yerlerindeki Suriyeli  mülteciler için finansmanın devamı konusunda AB Konseyi'ne teklif sunmaya davet  ediyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Bildiride, göç yönetimi ve AB’nin bütün göç yollarına ilişkin  kapsayıcı stratejisinde Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine  dikkati çekilerek, özellikle sınır koruma, yasa dışı göçle mücadele, düzensiz  göçmenlerin geri dönüşü ve iltica talebi reddedilenlerin Türkiye’ye  gönderilmesinin, AB-Türkiye mutabakatına uygun biçimde ve ayrım yapılmaksızın  uygulanmasının önemine işaret edildi.
 
AB Konseyinin Kıbrıs konusunda anlaşmazlığın Birleşmiş Milletler (BM)  Güvenlik Konseyi kararlarına uygun biçimde giderilmesine bağlı olduğu belirtilen  bildiride, AB’nin gözlemci olacağı ve BM himayesinde yeniden başlanacak  müzakerelerin sabırsızlıkla beklendiği, müzakereleri aktif biçimde destekleneceği  ve BM'nin İyi Niyet Misyon Ofisine temsilci atanacağı kaydedildi.
 
"Hukukun üstünlüğü ve temel haklar endişe konusu"
 
Bildiride, hukukun üstünlüğü ve temel hakların asıl endişe konusu  olduğu, siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması ve yakın zamandaki diğer  kararların insan haklarına yönelik gerilemeyi temsil ettiği, bunun Türkiye’nin  demokrasiye saygı yükümlülüğüne, hukukun üstünlüğüne ve kadın haklarına aykırı  olduğu savunularak, bu alanlarda diyaloğun AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir  parçası olmayı sürdürdüğü ifade edildi.
 
Haziran zirvesinde yeniden görüşülecek
 
AB liderleri, Türkiye ve bölgedeki tüm aktörlerin Libya, Suriye, Güney  Kafkaslar gibi bölgesel krizlerde çözüme yönelik olumlu katkı sunmasını  beklediklerini vurguladı.
 
Düzenlenmesi teklif edilen Doğu Akdeniz Konferansı konusunda ise AB  Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in  çalışmalarını ilerletmesi istendi.
 
Bildirinin sonunda, "Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ve  ortaklarımızla koordineli bir yaklaşım arayışı içinde olacağız. AB Konseyi, bu  konuyu hazirandaki toplantısında tekrar ele alacak." denildi.
 

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AB Liderler Zirvesi Türkiye iş birliği
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