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AB Liderler Zirvesi başladı! AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze...

10 Aralık 2020 Perşembe - 17:34 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 17:44

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Polonya ve Macaristan'ın veto ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma fonu, Brexit sonrası İngiltere ile ticari müzakereler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve Türkiye ile ilişkileri de içeren çok sayıda konuyu ele almak üzere Brüksel'de toplandı.


Avrupa Birliği (AB) ülkesi 27 ülkenin liderleri, 2 gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi için Brüksel’de toplandı. Gündemde Covid-19 salgını, iklim değişikliği, aşıların dağıtımı, Türkiye’ye yaptırım uygulanması gibi konuların yer aldığı AB liderlerinin zirve toplantısı kapsamında, AB liderleri uzun zaman sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi.Almanya'nın dönem başkanlığında yapılan son zirvenin resmi programına  göre, liderler geleneksel olarak önce Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli  ile görüş alışverişi yapacak. Ardından Kovid-19 salgınıyla mücadele, geliştirilen aşıların teslim  edilmesi ve dağıtımına yönelik hazırlıklar ile test sonuçlarının karşılıklı  tanınması, salgının etkisinin azalmasına bağlı olarak seyahat kısıtlamalarının  kaldırılması gibi konular görüşülecek. Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto  ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma paketi de zirvede gündeme  gelecek. İklim değişikliği başlığı altında sera gazı salımının 2030'a kadar  yüzde 55 düşürülmesi hedefine yönelik anlaşma da liderlerin bir başka gündem  maddesi olacak.
 
  
Türkiye akşam yemeğinde konuşulacak
  
AB liderleri, akşam yemeğinde ise dış ilişkiler konularını ele alacak.  Bu kapsamda ABD'de Joe Biden'ın yeni başkan seçilmesinden sonra transatlantik  ilişkilerinin nasıl ilerletileceği görüşülecek. Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler de akşam yemeğinde AB  liderlerinin konuşacağı konular arasında yer alacak.  İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra bu ülkeyle ticari ilişkilerin  nasıl yürütüleceğine yönelik anlaşmanın müzakereleri de AB liderlerinin  gündeminde olması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in liderlere devam  eden müzakereler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Zirvenin ikinci gününde ise AB'nin Kuzey Afrika ülkeleri ve Lübnan,  İsrail, Filistin, Ürdün ile Suriye'yi içeren bölgeyle ilişkileri tartışılacak.
Daha sonra güvenlik konusunu ele alacak liderler, terörle mücadele,  radikalleşme, aşırıcılık karşısında atılacak adımları ve Avrupa ülkelerinin iş  birliğini görüşecek. Zirvenin sonunda da Avrupa Merkez Bankası ile Avro Grubu'nun  başkanları liderlere katılıyor. Avro Zirvesi adı verilen bu oturumda AB içindeki  ekonomik durum, Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliğine ilişkin görüş  alışverişi yapılacak.
Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile Hırvatistan Başbakanı Andrej  Plenkovic'in zirveye katılamadıkları, Ratas'ın Letonya Başbakanı Krisjanis  Karins, Plenkovic'in ise Slovenya Başbakanı Janez Jansa tarafından temsil  edileceği bildirildi.
 
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel konuya ilişkin açıklamasında, "Almanya’da ben ve ekibim, yaşadığımız farklılıkların üstesinden gelmek ve Macaristan ve Polonya'nın endişelerine çözüm bulmak için çok yoğun bir şekilde çalıştık" dedi. AB Parlamentosu ile anlaşıldığı üzere koşulluluk mekanizması ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun olarak çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
 
Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise açıklamasında, "Hala bazı önemli endişelerimiz var. Bütçe ve kurtarma fonu üzerinde anlaşabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
 
 
FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI 
 
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katılan İspanya  Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki toplantıya girişte gazetecilere yaptığı  açıklamada, "Gerek AB gerekse NATO için stratejik bir ortak olan Türkiye ile AB  arasında yapıcı diyalogdan yanayız." diye konuştu.  Sanchez ayrıca AB'nin güney komşuları (Kuzey Afrika ülkeleri) için  yapısal strateji tanımına gitmesini ve şeçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve  başlamasından sonra çok taraflılığın güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmasını  zirve sırasında gündeme getireceğini belirtti. İki günlük AB zirvesinde, Polonya ve Macaristan'ın veto ettiği 1,8  trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma fonu, Kovid-19 salgınıyla mücadele, Brexit  ve Türkiye-AB ilişkilerini içeren çok yönlü konular ele alınacak.
 
 
 
 

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