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'AB onaylı aşıları yaptıranlara seyahat kısıtlaması kaldırılsın' önerisi

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:42 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 13:46

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı Kovid-19 aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını tavsiye etti.


AB Komisyonundan yapılan açıklamada, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde  oturma izni olmayan kişilerin AB’ye mecburi olmayan seyahatlerinde uygulanan  mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka  durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerisinde bulundu.
 
Komisyonun önerisi üye ülkelerce kabul görürse AB tarafından  onaylanmış Kovid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran kişiler AB ülkelerine  seyahat edebilecek. Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden  14 gün geçmiş olması istenecek.
 
AB’nin şimdilik onayladığı aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna,  AstraZeneca ve Johnson and Johnson. Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak  uygulanıyor. Avrupa İlaç Ajansında (EMA), Curevac, Novavax ve Sputnik V aşısının  ön değerlendirme süreçleri de devam ediyor. Bu aşılar için henüz onay başvurusu  yapılmadı.
 
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) acil kullanım izni listesine  ekleyeceği aşıları olanlara da seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği  planlanıyor.
 
Vaka sayısı az olan 7 ülkeden AB’ye serbest seyahatler de devam  edebilecek. Bu ülkeler Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore Tayland ve Çin. Çin’e mütekabiliyetin teyit edilmesi halinde izin verilmesi  planlanıyor. Ayrıca bu ülkelerden gelenlere karantina uygulaması ve test  zorunluluğu bulunuyor.
 
 AB Komisyonu, bu ülkeler dışında başka ülkelerden de AB’ye gelişlere  izin verilmesi için epidemiyolojik duruma ilişkin kriterlerin gevşetilmesini  önerdi. Böylece salgın durumu olumlu seyreden ülkelerden de gelişler için  kriterler yeniden belirlenebilecek.
 
AB Komisyonu, koronavirüsün varyantlarının ortaya çıktığını  hatırlatarak bunlara karşı “acil fren” mekanizması önerdi. Bu kapsamda  varyantların görüldüğü ülkelerden gelenlere çok hızlı şekilde kısıtlamaların  getirilmesi mümkün olacak.
 
AB’ye mecburi seyahatlere ise kişilerin aşı olup olmadığına  bakılmaksızın izin verilebilecek.
 
AB Komisyonunun önerisinin hayata geçebilmesi için AB üyesi ülkelerin  temsil edildiği AB Konseyinde tartışılması kabul edilmesi gerekiyor. AB  Konseyinin teklifi kabul etmesi durumunda öneriyi uygulamak üye ülkelere  bırakılıyor. Ayrıca AB Konseyinin seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak  ülkelerin bulunduğu listeyi 2 haftada bir güncellemesi öngörülüyor.
 
AB’nin aşı sertifikasının hayata geçmesiyle aşı olunduğuna dair  kanıtın sertifikalarda bulunması gerekecek. AB’nin aşı sertifikası teklifine  göre, AB’ye seyahat edecek kişiler AB ülkelerinden aşı sertifikası almak üzere  başvuru yapabilmesi öngörülüyordu. AB’nin aşı sertifikası yoksa AB tarafından  tanınan bir sertifika da geçerli olabilecek.
 
AB’nin aşı sertifikası operasyonel olana kadar AB üyesi olmayan  ülkelerden alınacak aşı olunduğuna dair belge, gerçek olması, geçerliliği ve tüm  gerekli bilgileri içerip içermediği göz önünde bulundurularak kabul edilebilecek.
 
 Aşı olan kişiler, beraberlerinde aşı olmamış çocuklarıyla seyahat  edebilecek. Ancak çocukların son 72 saat içinde alınmış bir negatif test sonucu  göstermeleri gerekecek. Üye ülkeler ayrıca ülkeye girişlerde çocukların tekrar  test yaptırmalarını isteyebilecek.
 

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