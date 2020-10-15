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AB Komisyonu Başkanı zirveyi terk etti! Corona virüs...

15 Ekim 2020 Perşembe - 17:48 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 17:57

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der  Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif  çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesinden ayrıldı. 
 
Konuya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan von der Leyen,  kendisinin Kovid-19 testinin negatif çıktığını bildirdi.
 
Ön ofiste görev yapan ekibinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif  çıktığı bilgisinin kendisine aktarıldığını kaydeden von der Leyen, "Tedbiren  hemen AB Konseyi'nden ayrılarak karantinaya gireceğim." ifadesini kullandı.
 
AB yetkilileri arasında karantina artıyor
 
 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep  Borrell dün yaptığı paylaşımla Kovid-19 şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını  açıklamıştı.
 
Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber de Kovid-19 testi  pozitif çıkan bir kişiyle temasının ardından karantina kararı aldığını  duyurmuştu.
 
AB Liderler Zirvesi çerçevesinde üye ülkelerin devlet ve hükümet  başkanları iki günlüğüne Brüksel'de bir araya geldi. Liderlerin, ağırlıklı olarak  Kovid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası  İngiltere-AB ilişkilerini görüşmesi bekleniyor.

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Ursula von der Leyen AB Komisyonu Başkanı pozitif
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