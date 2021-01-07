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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD seçimini Biden kazanmıştır

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 1:35 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 1:35

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'deki olayların ardından ABD başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazandığını, kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.


Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının 3 Kasım  2020'deki başkanlık seçimi sonucunun resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto  için barikatları aşarak Kongre binasına girmelerinin ardından Biden'ın  Twitter'daki "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir." mesajını  alıntılayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu.
 
AB Komisyon Başkanı, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne  inanıyorum. Yönetimin barışçıl şekilde devri esastır. Başkanlık seçimini Joe  Biden kazanmıştır. Gelecek ABD Başkanı olarak kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla  bekliyorum." ifadesini kullandı.
 

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Avrupa Birliği Ursula von der Leyen Joe Biden
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