AB Komisyonu Başkanı Juncker: AB müzakereleri...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen görüşme sonrası Juncker ve Rama, ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, yaptığı açıklamada, Batı Balkanların, özellikle de Arnavutluk 'un onlar için Avrupa perspektifi bulunan ortak, müttefik ve dost ülke olduğunu ifade etti. Junker, birçok alanda yapısal reformlar üstlenmesi nedeniyle Arnavutluk'un ilerlemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Juncker, "Arnavutluk'u, özellikle suça karşı üstlenmiş olduğu önemli reformlara devam etmesini teşvik ediyorum. Biz (AB), üyeliğe hazırlanmasında yardımcı olmak için Arnavutluk'un yanında olacağız." dedi.

AB'ye üye olma tarihine kadar komşu ülkeler ile tüm sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret eden Juncker, AB'nin, Arnavutluk'un Balkan ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirme çabalarını desteklediğini kaydetti.

Juncker, Arnavutluk'un doğal yerinin AB olduğunun altını çizdi.

Arnavutluk Başbakanı Rama da Juncker'i Arnavutluk'un kararlılığı ve reformların gidişatı hakkında bilgilendirdiğini dile getirerek, "Entegrasyon reformları gereklidir, çünkü Arnavutluk bunları istiyor ve bu gelecek nesle olan borcumuzdur." diye konuştu.

AB entegrasyonunun Avrupai Arnavutluk'u kurmak için bir çaba olduğunu söyleyen Rama, AB müzakerelerinin başlatılmasının, ülkenin AB üyeliği reformları yolunda 'yeni bir çaba sayfası' açmayı teşkil ettiğini vurguladı.