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AB Komisyonu Başkanı Juncker: AB müzakereleri...

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 1:48 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 2:09

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.


Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen görüşme sonrası Juncker ve  Rama, ortak basın toplantısı düzenledi.
 
AB Komisyonu Başkanı Juncker, yaptığı açıklamada, Batı Balkanların,  özellikle de Arnavutluk'un onlar için Avrupa perspektifi bulunan ortak, müttefik  ve dost ülke olduğunu ifade etti. Junker, birçok alanda yapısal reformlar  üstlenmesi nedeniyle Arnavutluk'un ilerlemeyi sürdürdüğünü vurguladı.
 
Juncker, "Arnavutluk'u, özellikle suça karşı üstlenmiş olduğu önemli  reformlara devam etmesini teşvik ediyorum. Biz (AB), üyeliğe hazırlanmasında  yardımcı olmak için Arnavutluk'un yanında olacağız." dedi.
 
AB'ye üye olma tarihine kadar komşu ülkeler ile tüm sorunların çözüme  kavuşturulması gerektiğine işaret eden Juncker, AB'nin, Arnavutluk'un Balkan  ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirme çabalarını desteklediğini kaydetti.
 
Juncker, Arnavutluk'un doğal yerinin AB olduğunun altını çizdi.
 
Arnavutluk Başbakanı Rama da Juncker'i Arnavutluk'un kararlılığı ve  reformların gidişatı hakkında bilgilendirdiğini dile getirerek, "Entegrasyon  reformları gereklidir, çünkü Arnavutluk bunları istiyor ve bu gelecek nesle olan  borcumuzdur." diye konuştu.
 
AB entegrasyonunun Avrupai Arnavutluk'u kurmak için bir çaba olduğunu  söyleyen Rama, AB müzakerelerinin başlatılmasının, ülkenin AB üyeliği reformları  yolunda 'yeni bir çaba sayfası' açmayı teşkil ettiğini vurguladı.

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