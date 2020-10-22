AB, Kanada’ya seyahat sınırlaması getiriyor

Avrupa Birliği (AB), yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kanada ve birkaç ülkeye artan vakalar nedeniyle seyahat sınırlaması uygulayacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği (AB), yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatlerde diğer ülkelerin girişine izin vermek için bir liste oluşturmuştu. Bu sayede listede olan ülkeler, AB ülkelerine giriş yapabilmişti. En başından itibaren seyahat sınırlaması kapsamına girmeyen ve az sayıda korona virüs vakası tespit edilen Kanada , diğer 14 ülkeyle birlikte bu listede yer almıştı. Ağustos ayında AB yetkilileri, vaka artışı yaşayan Cezayir Karadağ , Fas ve Sırbistan gibi ülkeleri listeden çıkarmıştı. Son zamanlarda Kanada’da hızla artan korona virüs vakalarından dolayı AB, iki haftada bir yenilediği bu listeden Kanada’yla birlikte Tunus ve Gürcistan’ı çıkarma kararı aldı.

Yeni alınan karara herhangi bir itiraz gelmezse kararın hafta sonuna kadar resmileşmesi bekleniyor.