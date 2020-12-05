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AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

AA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 23:02 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 23:02

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.


Von der Leyen, Brüksel'de AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit  müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile müzakerelerdeki son durumu  değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Von der Leyen, "Adil  rekabet ortamı, denetim ve balıkçılık gibi kritik konularda önemli fikir  ayrılıkları sürüyor." diye konuştu.
 
Müzakereler Brüksel'de devam edecek
 
Söz konusu konular çözülmediği takdirde bir anlaşmanın mümkün  olmadığına dikkati çeken Von der Leyen, AB ve İngiltere müzakerecilerinin yarın  Brüksel'de tekrar bir araya geleceklerini belirtti.
 
Von der Leyen, Başbakan Johnson ile pazartesi günü tekrar görüşeceğini  sözlerine ekledi.
 
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bir haftadır Londra'da  İngiltere'nin müzakerecisi David Frost ile yoğun görüşmeler yapıyordu.
 
Brexit süreci
 
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik  Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52  ile Brexit kararı alınmıştı.
 
AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret  olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.
 
AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması",  "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları  oluşturuyor.
 
Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler,  31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.
 
Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına  bağlı kalmayı sürdürüyor.
 

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