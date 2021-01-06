AB fonundan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne hibe desteği

KOBİ’lere ve girişimcilere mentorlük ve prototip desteği sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), geliştirdiği son proje ile AB’den 250 bin Euro’ya kadar hibe almaya hak kazandı. Üniversite bünyesinde kurulan Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi, son 3 yılda yaptığı toplam 14 proje ile TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından KOBİ’ler ve girişimciler için yaklaşık 2,5 milyon lira finans desteği sağladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi, ‘Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Geliştirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması’ projesiyle AB’den 250 bin Euro’ya kadar fon almaya hak kazandığını duyurdu. Uygulama süresi 18 ay olan projenin sözleşmesinin ise ocak ayında imzalanacağı belirtildi.

Merkez; yeni cihazlar, uzman personel ve yazılımlarla takviye edilecek, ayrıca sanayide görev yapan deneyimli uzmanların mentor olarak yeni girişimcilere danışmanlık yapabilecekleri sistemin kurulması sağlanacak. Böylece KOBİ’ler ve girişimciler, yapacakları yatırımlarda, alanında uzman kişiler tarafından teknik ve finansal alanda destek alacak. Ayrıca Kalyon Garaj’a sunulacak projeler arasından seçilecek 7 projeye de prototip üretimi aşamasında destek sunulacak. Özellikle girişimcilerin yeni ürün geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları en önemli problem olan ‘prototipleme’ işlemi, minimum maliyetlerde gerçekleştirilerek tasarım ve üretim sürelerinin kısaltılması sağlanacak.

7 PROTOTİP ÜRETİLECEK

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli , projede yer alan pilot çalışmada 10 girişimci/KOBİ için yeni ürün fizibilitesinin yapılacağını, ayrıca 7 yeni ürün prototipinin üretilmesi desteğinin verileceğini belirterek;

“Proje ile Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin kapasitesi yerli ve göçmen girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürün geliştirmelerine destek vermek üzere geliştirilecek ve ardından reel sektör ile sürdürülebilir iş birliği mekanizması kurulacak. Ayrıca sanayide deneyimli mentorlerin, girişimcilere ve KOBİ’lere tematik alanlarda destek vermek üzere sisteme dâhil edilmesi ve verilecek eğitimlerle nitelikli mentor havuzu oluşturulması planlanıyor. Bu sayede girişimci ve KOBİ’ler tarafından katma değerli ürünler geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.