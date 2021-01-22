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AB'den yeni seyahat kararı: Güçlü şekilde caydırma...

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 2:14 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 2:14

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacak kişilere "aşı sertifikası" verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve üçüncü ülkelerle yapılacak gerekli olmayan tüm seyahatleri "güçlü şekilde caydırma" kararı aldı.


AB üyesi ülkelerin liderleri Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların  temini ve dağıtımı, aşı olanlara sertifika verilmesi ve salgının yayılmasına  karşı önlemler gibi konuları ele almak üzere video konferans yoluyla toplantı  yaptı.
 
Toplantı bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basına bilgi  veren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsün yeni türlerinin  Avrupa'da yayılmaya başlamasından endişe duyduklarını, AB içindeki ve AB ile  diğer ülkeler arasındaki mecburi olmayan seyahatlerin güçlü şekilde  caydırılmasını hedeflediklerini belirterek, risk bölgelerini gösteren haritaya  yeni bir kategori eklemeyi önerdiklerini bildirdi.
 
"Koyu kırmızı" renkle gösterilecek bölgelerin AB içinde virüsün çok  hızlı yayıldığı yerleri ifade edeceğini dile getiren von der Leyen, "Buralardan  gelecek kişilerin hem seyahatten önce test yaptırması hem de seyahat sonrasında  karantinaya girmesi gerekebilecek." dedi.
 
Von der Leyen, AB sınırları dışından geleceklerden de yolculuk öncesi  negatif PCR test sonucu talep edilebileceğini aktardı. Toptan sınırların  kapatılmasına karşı olduklarını vurgulayan von der Leyen, iç piyasada malların ve  hizmetlerin ulaşımı için sınırların açık kalması gerektiğini söyledi.
 
 Von der Leyen, sınırlarını açma veya kapama kararının AB ülkelerine  ait olduğunu, Komisyon olarak koordinasyonu üstlenebileceklerini hatırlattı.
 
 Aşı sertifikası erteleniyor
 
Aşı olanlara seyahat gibi durumlarda avantaj sağlayabilecek sertifika  verilmesi meselesinin de liderlerce tartışıldığını anlatan von der Leyen,  kişilerin aşılandığını belgelemenin tıbbi bir gereklilik olduğunu ancak bu tür  bir belgenin getireceği avantajların çok dikkatlice düşünülmesi gerektiğini  vurguladı.
 
Von der Leyen, şunları dile getirdi:
 
"Şu anda göz önünde bulundurmamız gereken farklı değişkenler var.  Örneğin, aşılama virüsün aşılanmış kişiden başkalarına bulaşmasını engelliyor mu?  Bunu bilmiyoruz. Aşının ne kadar süre etkili olacağını da bilmiyoruz. Ayrıca,  henüz aşıya erişimi olmamış kişilerin haklarını nasıl koruyacaksınız? Aşı olmamak  için meşru gerekçeleri olan kişilere ne tür alternatifler sunabileceksiniz?  Vatandaşların kişisel verilerini nasıl koruyacaksınız? Bunlar cevapsız sorular.  Bu yüzden daha sonra, zamanı geldiğinde aşı sertifikası konusunda derinlemesine  bir tartışma ve üye ülkeler arasında uzlaşıya ihtiyacımız olacak."
 
Yoksul ülkelerin aşıya erişimi
 
Von der Leyen, gelecek aşılarla birkaç ay içinde AB nüfusunun yüzde  85'ine karşılık gelen 380 milyon kişiyi aşılayabileceklerini, ihtiyaçtan fazla  doza sahip olabileceklerini belirterek, "Daha yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına  erişimde kendilerini geride kalmış görüyor." diye konuştu.
 
Aşıya erişimi kısıtlı ülkeler için yürütülen Covax programının en  büyük destekçilerinden olduklarını söyleyen von der Leyen, "Covax kapsamında  yoksul ülkelere büyük miktarlarda aşı gidene kadar bu ülkelerin aşıya erişimini  sağlamak amacıyla bir AB mekanizması kurulmasını önerdim." ifadesini kullandı.
 
Von der Leyen, "Bu aynı zamanda bizim de çıkarımıza. Virüs dünyada ne  kadar uzun süre kalırsa mutasyon riski de artacak, bizim kendi sağlımız da risk  altında olacaktır." dedi.
 
Tedbirler katılaşabilir
 
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Kısıtlayıcı tedbirlerin sürmesi  ve bazı durumlarda daha da katılaşması gerektiğinin farkındayız." diye konuştu.
 
Virüsün tespit edilen yeni türleri hakkındaki gelişmeleri  değerlendirdiklerine işaret eden Michel, yeni türlerinin belirlenmesi ve bu  konuda bilgi paylaşımını hızlandırmak gerektiğine dikkati çekti. Michel, "Virüsün  mutasyonları konusunda dikkatli olmalı ve bu virüsü zapt etmeliyiz." şeklinde  konuştu.
 
 Michel, zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili  tavsiye kararları almayı  da değerlendirdiklerini, bu konuda üye ülkeler arasında iş birliği ve  koordinasyon sağlayacaklarını ifade etti. Michel, "AB Tek Pazarını kesintiye  uğratamayız." değerlendirmesinde bulundu.
 
 "Aşı üreticileri taahhütlerine uymalı"
 
Kovid-19’a karşı çeşitli aşıların geliştirildiğini anımsatan Michel,  AB'nin sözleşmelerle çok sayıda dozu garanti altına aldığını hatırlattı. Michel,  "Liderler aşılamaların hızlandırılmasını istiyor. Şirketlerin aşı konusunda  vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.
 
AB ülkelerinde aşıların nüfuslarla orantılı ve aynı zamanda  dağıtılması konusunda liderlerin hemfikir olduğunu ifade eden Michel, "Aşılama  sürecini hızlandırmak, gecikmeleri önlemek ve erken dağıtım için tüm imkanları  inceleyeceğiz." dedi.
 

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Avrupa Birliği aşı sertifikası koronavirüs
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