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AB'den yaz saati kararı!

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 19:10 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 19:10

Avrupa Parlamentosu, AB genelinde yaz saati uygulamasına son verilmesini öngören bir kararı kabul etti


Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaz saati  uygulamasına son verilmesi için hazırlanan bir karar tasarısı Avrupa  Parlamentosunda (AP) kabul edildi. 
 
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, AB genelinde her yıl mart ve  ekim aylarının son hafta sonu işletilen yaz saati değişikliğinin incelenmesi  konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.
 
Parlamentodan 384 kabul, 153 ret ve 12 çekimser oyla geçen karara  göre, AB ülkelerinde yaz saati uygulamasının etraflıca incelenmesi ve gerekli  görülmesi durumunda uygulamadan vazgeçilmesi için yeşil ışık yakıldı.
 
Saatlerin yılda iki kez geri veya ileri alınmasının insan vücudu ve  alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaptığının bilimsel verilere yansıdığı  vurgulanan raporda, 2001'den bu yana tüm üye ülkelerde geçerli olan ortak yaz  saati uygulamasının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.
 
Genel Kurulun kabul ettiği karar, AB Komisyonu tarafından  değerlendirilecek. AB Zirvesi'nde olumlu sonuç elde edilmesi durumunda üye  ülkelerin parlamentolarından geçecek bir düzenlemeyle yaz saati uygulamasına AB  genelinde son verilebilecek.
 

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