AB'den üyelerine sert eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, AB üyesi 7 ülkenin çok uluslu firmaları çekmek amacıyla uyguladığı "agresif vergi politikaları"nı eleştirdi.

Moscovici, AB üyesi ülkelerin ekonomilerinin değerlendirildiği ve onlara tavsiyeler içeren "Avrupa Sömestr Kış Paketi" başlıklı çalışmanın Brüksel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuştu.

AB ülkelerinin çok uluslu firmaları çekmek için uyguladıkları vergi politikalarını eleştiren Pierre Moscovici, "AB Komisyonu, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Macaristan İrlanda , Lüksemburg, Malta ve Hollanda 'daki agresif vergi planlamalarının üzerinde durulması gerektiğine dikkati çekiyor." ifadesini kullandı.

Moscovici, şirketlere çeşitli imtiyazlar sağlayan vergi uygulamalarının, AB iç piyasasının adil bir biçimde çalışmasına engel olduğunu ve vergi verenler üzerindeki yükü arttırdığını söyledi.

Bazı AB üyesi ülkelerin vergi alanında olumlu adımlar atmaya başladıklarını anlatan Pierre Moscovici, "AB içerisinde ve dışarısında adil vergilendirmenin istisnasız bir kural haline gelmesini sağlamalıyız." diye konuştu.