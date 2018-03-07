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AB'den üyelerine sert eleştiri

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 19:43 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 19:43

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, AB üyesi 7 ülkenin çok uluslu firmaları çekmek amacıyla uyguladığı "agresif vergi politikaları"nı eleştirdi.


Moscovici, AB üyesi ülkelerin ekonomilerinin değerlendirildiği ve  onlara tavsiyeler içeren "Avrupa Sömestr Kış Paketi" başlıklı çalışmanın  Brüksel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuştu.
 
AB ülkelerinin çok uluslu firmaları çekmek için uyguladıkları vergi  politikalarını eleştiren Pierre Moscovici, "AB Komisyonu, Belçika, Güney Kıbrıs  Rum Yönetimi (GKRY), Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Malta ve Hollanda'daki  agresif vergi planlamalarının üzerinde durulması gerektiğine dikkati çekiyor."  ifadesini kullandı.
 
Moscovici, şirketlere çeşitli imtiyazlar sağlayan vergi  uygulamalarının, AB iç piyasasının adil bir biçimde çalışmasına engel olduğunu ve  vergi verenler üzerindeki yükü arttırdığını söyledi.
 
Bazı AB üyesi ülkelerin vergi alanında olumlu adımlar atmaya  başladıklarını anlatan Pierre Moscovici, "AB içerisinde ve dışarısında adil  vergilendirmenin istisnasız bir kural haline gelmesini sağlamalıyız." diye  konuştu.
 
Söz konusu 7 ülke, sundukları cazip vergi imkanları nedeniyle çok  sayıda uluslararası firmanın Avrupa merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Avrupa  kamuoyunda ise bu konu rahatsızlığa neden oluyor.
 

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