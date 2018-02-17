AB'den Türkiye'ye skandal teklif!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya 'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye vize kolaylığı konusu görüşüldü.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in de katıldığı toplantıda AB Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasını terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartına bağladı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6 Şubat'ta bir özel televizyon kanalına verdiği demeçte, AB'nin Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanıması için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 kriteri tamamladığını söyleyerek, "Bize göre bu 72 kriteri tamamladık. Artık top AB'de" açıklamasını yapmıştı.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA DURUM HÂLÂ TATMİN EDİCİ DEĞİL'

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Sofya'daki toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, "Türkiye Avrupa'nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır" dedi.

Türk hükümetinden bazı işaretler geldiğini söyleyen Hahn, ancak hukukun üstünlüğü konusunda durumun hâlâ tatmin edici olmadığını kaydetti.