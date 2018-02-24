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AB'den Türkiye'ye çirkin şantaj

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 1:43 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 1:43

Brüksel'deki gayriresmi zirvenin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Tusk basına açıklamalarda bulundu. Akdeniz'deki krize işaret eden Tusk, Mart ayında Türkiye ile yapılacak olan Varna toplantısının iptal edilebileceği sinyalini verdi.


Rum yönetiminin Akdeniz'deki tek taraflı faaliyetlerine Türkiye'nin engel olması Avrupa Birliği'ni çıldırttı. Bugün Brüksel'de gerçekleştirilen gayri resmi zirvenin ardından yapılan açıklamalar, AB'nin çifte standart peşinde olduğunu gösterdi.
 
TUSK: TÜRKİYE BU ADIMLARINA HIZLA SON VERMELİ
 
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kendisine Türkiye ile yaşanan gerginliklere ilişkin bilgi verdiğini belirterek, "AB liderleri adına GKRY ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyorum. Türkiye'ye ise bu adımlarına hızla bir son vermesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.
 
TÜRKİYE İLE YAPACAKLARI VARNA TOPLANTISI'NDAN VAZ MI GEÇİYORLAR?
 
GKRY'nin BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde doğal kaynaklar arama ve çıkartma hakkına sahip olduğunu öne süren Tusk, "Türkiye'nin bu adımı 'iyi komşuluk' ve AB üyeleri ile ilişkileri normalleştirmesi sürecine aykırıdır. Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız ancak mart ayındaki AB zirvesinde, Türkiye ile 26 Mart'ta Varna toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik koşulların uygun olup olmadığını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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