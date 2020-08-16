16 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.49 EURO 8,7440 0.76
USD 7,3560 0.21 ALTIN 460,750 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

AB'den Türkiye'nin yeni Navtex ilanıyla ilgili açıklama

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 18:50 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 18:50

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.


Borrell, yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında  hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen Navtex'in (Denizcilere Duyuru)  Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını savundu.
 
Diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol  olduğunu belirten Borrell, Türkiye'nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş  kapsamlı diyaloğa girmesini istedi.
 
Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneybatısında  çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için bugün  yeni Navtex ilan etmişti.
 
Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye  olunur." ifadesine de yer verilmiş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de "karşı-Navtex"  yayımlamıştı.
 
Türkiye, daha önce de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs  açıklarında önceden ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş,  Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex  duyurusu yapmıştı.
 
  
 

ETİKETLER

Avrupa Birliği Navtex Josep Borrell
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.