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AB'den Rusya'ya sert uyarı

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 19:14 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 19:14

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da iki savaş gemisinin inşasına başlamasının Karadeniz'de bölgesel güvenliğe olumsuz etki yapacağı uyarısında bulundu.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep  Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı şekilde  ilhak ederek Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalama çabalarının  uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı.
 
Rusya'nın son olarak Kerç kentinde iki savaş gemisi inşasına  başlamasının, yarımadanın askerileştirilmesinde yeni bir adım olduğu belirtilen  açıklamada, bunun "Karadeniz'de bölgesel güvenliğe kayda değer olumsuz etkisinin  olacağı" ifade edildi.
 
Açıklamada, ayrıca, Ukrayna vatandaşlarının Kırım'a giriş ve  çıkışlarındaki kısıtlamaların da başka bir endişe kaynağı olduğu kaydedildi.
 
Ukrayna ana karasına gidiş ile ikamet yerine geri dönüş hakkının  şartsız olarak verilmesi ve Rus pasaportu istenmemesi gerektiği vurgulanan  açıklamada, "AB, Rusya'dan Kırım yarımadasında uluslararası hukuk ihlallelerini  sonlandırmasını beklemektedir. AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve  uluslararası şekilde tanınmış toprak bütünlüğüne desteği tamdır." ifadesi yer  aldı.
 
Rusya, Kırım'ın Kerç kentinde 20 Temmuz'da iki yeni savaş gemisinin  inşasına başlamış, bunun için yapılan törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin  de katılmıştı. Rusya'nın 2014'te yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım ve  Sivastopol'da askeri birlikleri bulunuyor.
 

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