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Çarpıcı eleştiri: 'Ciddi şüphe' düşürdü

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 23:28 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 23:38

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde muhalif Aleksey Navalnıy'ın adaylığının reddedilmesinin, ülkedeki siyasi çoğulculuğa ve demokratik seçim ihtimaline "ciddi şüphe" düşürdüğünü bildirdi.


AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Navalnıy'ın gelecek yıl  yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığının reddedilmesiyle ilgili yazılı  açıklama yaptı.
 
Açıklamada, Navalnıy'ın Rusya'da adil bir biçimde yargılanmadan hüküm  aldığı belirtilerek, "Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun muhalif politikacı  Aleksey Navalnıy'ın geçmiş mahkumiyeti sebebiyle 2018 yılındaki başkanlık  seçimlerinde aday olamayacağını belirten kararı, Rusya'daki siyasi çoğulculuk ve  demokratik seçimler yapılması ihtimalleri hakkında ciddi şüpheler uyandırdı."  ifadesi kullanıldı.
 
Rusya'da 18 Mart'ta yapılacak seçimlerde herkese eşit fırsat  verilmesinin beklendiğini vurgulanan açıklamada, siyasi amaçlı suçlamaların  seçimlere katılımı engellemek için kullanılmaması gerektiği kaydedildi.
 
Açıklamada, Rusya'da yapılacak seçimlere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği  Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin davet edilmesinin beklendiği belirtildi.
 
Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinde öne  çıkan isimlerden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy,  dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.
 
Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve  mahkumiyet nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl  yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

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