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AB'den Rus ajanlara siber saldırı yaptırımı

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 22:36 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 22:36

Avrupa Birliği (AB), siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle iki Rus ajanına ve Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) birimine yaptırım uygulama kararı aldı.


AB Konseyi, 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber  saldırının sorumlularına yaptırım uygulanacağını açıklandı.
 
Buna göre, siber saldırıda yer aldıkları gerekçesiyle Rus askeri  istihbarat subayı Dmitry Sergeyevich Badin ile GRU Başkanı Igor Olegovich  Kostyukov'un mal varlıkları donduruldu ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.
 
GRU'nun siber saldırıdan sorumlu biriminin de mal varlıkları  donduruldu.
 
Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz  kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

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Avrupa Birliği siber saldırı yaptırım
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