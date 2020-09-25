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AB'den mahkemenin Apple kararına itiraz

AA |  25 Eylül 2020 Cuma - 14:36 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 14:36

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Apple'a 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden mahkeme kararına itiraz edecek.


AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Apple  davasına ilişkin AB Genel Mahkemesi'nin temmuz ayındaki kararını hukuki  hatalardan ötürü Avrupa Adalet Divanı'nda temyize götüreceklerini açıkladı.
 
Dava hakkında
 
AB Komisyonu, dünyanın en değerli şirketlerinden merkezi ABD'de  bulunan Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl  süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.
 
Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve  sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan  AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi  uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.
 
AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının  yasa dışı olduğunu, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin  geri alınmasını kararlaştırmıştı.
 
Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki  vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi  ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.
 
Dava, Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa  Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi'nde ele alınmıştı.
 
AB Genel Mahkemesi, temmuz ayında İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili  AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.
 
Mahkeme, Apple'a İrlanda'da kamu desteğiyle seçici biçimde ekonomik  fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının yeterince kanıtlanamadığına ve  hatalı olduğuna hükmetmişti.
 
Son adımla AB Komisyonu, mahkeme kararını  hukukilik denetimi için üst  mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'na götürülmüş oldu.
 

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Avrupa Birliği Apple itiraz
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