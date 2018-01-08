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AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 18:55 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 18:55

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletti.


AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu ek yaptırım kararı  alındığını açıkladı.
 
Bu kapsamda, Kuzey Kore'ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler  çerçevesinde 16 kişi ve 1 kurum daha AB'nin yaptırım listesine eklendi.
 
Açıklamada, AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları  dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 54 kurum ve 79 kişi  bulunduğu, buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 10  şirkete daha yaptırım uygulanmakta olduğu da bildirildi.
 
 AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006 yılında başlamıştı.
 
Daha önce yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptırımlar  çerçevesinde, ülkeye rafine petrol ürünleri ve ham petrol satışı ile AB  yatırımları tamamen yasaklanmıştı.
 
Ayrıca, AB ülkelerinde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının ülkelerine  gönderebilecekleri işçi dövizi 15 bin avrodan 5 bin avroya düşürülmüş, AB  ülkelerinde bulunan Kuzey Kore vatandaşlarının çalışma izinlerinin  yenilenmemesine de karar verilmişti.
 

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