AB'den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini açıkladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore 'ye yönelik kısıtlayıcı yaptırımların artırıldığı bildirildi.

BMGK'nin 2397 nolu kararı uyarınca genişleten yaptırımların Kuzey Kore'ye yapılan rafine petrol ihraçlarını kapsadığı belirtilen açıklamada, yıllık ihracatın 2 milyondan 500 bin varile düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Kore 'den gıda ve tarım ürünleri, elektronik teçhizat ve makinelere yönelik ithalatın yasaklandığı, ülkeye endüstriyel makineler, ulaşım araçları, demir, çelik ve diğer metallerin tümünün ihracatının yasaklandığı ifade edildi.

Yurtdışında çalışanların iadesi

BM yaptırımlarını ihlal ettiği düşünülen deniz taşıtlarına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin de artırıldığı bildirilen açıklamada, ulusal ve uluslararası hukuk uyarınca 24 ay içinde yurt dışında çalışan tüm Kuzey Kore çalışanlarının iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlamlı bir diyalog yürütmesi gerektiği konusunda ısrarlı tutum sergilemeye devam ettiği hatırlatıldı.

Böylece, AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu kurum sayısı 54'e ulaşırken, kişi sayısı da 79 oldu. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 55 kişi ve 9 şirkete daha yaptırım uygulanıyor.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı verecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.