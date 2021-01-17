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AB'den İsrail'e çağrı: Yeni yerleşim yerleri inşa kararından geri dönün

AA |  17 Ocak 2021 Pazar - 21:52 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 21:52

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etme kararından dönmesi çağrısında bulundu.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep  Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün güneyindeki Givat  Hamatos'ta 800 konut inşa kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı  ve ihale sürecinin durdurulması istendi.
 
Yeni yerleşim inşaatlarının İsrail-Filistin meselesinde iki devletli  çözümü baltaladığı ifade edilen açıklamada, AB'nin İsrail'e yerleşim  faaliyetlerini sonlandırması için defalarca çağrı yaptığı hatırlatıldı.
 
Açıklamada, "AB, yerleşimlerin uluslararası hukuk açısından yasa dışı  olduğu konusundaki katı duruşunu korumaktadır." değerlendirmesi yer aldı.
 
Orta Doğu barışı için kritik bir dönemden geçildiği ve bu tür  faaliyetlerin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecindeki olumlu  gelişmelerine de ters etki yapacağı belirtilen açıklamada, "İsrail hükümetine  yerleşimlerle ilgili kararını geri çevirmesi ve İsrail-Filistin müzakerelerinin  yeniden başlaması için gerekli güven inşasında liderlik göstermesi için çağrıda  bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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