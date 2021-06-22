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AB'den Google'a reklamlar nedeniyle soruşturma

AA |  22 Haziran 2021 Salı - 16:28 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 16:28

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı.


AB Komisyonu, Google'ın reklam teknolojilerinin Birlik rekabet  kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma  başlatıldığını açıkladı.
 
Açıklamada, Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini  avantajlı konuma getirip getirmediğinin ve rakip reklam hizmet sağlayıcıların  zarara uğratılıp uğratılmadığının inceleneceği kaydedildi.
 
Google'ın üçüncü tarafların internet sitelerinde ve uygulamalarda  reklam amacıyla kullanıcı verilerine erişimi kısıtlayıp kısıtlamadığının  soruşturulacağına işaret edilen açıklamada, şirketin söz konusu verileri sadece  kendi kullanımı için saklayıp saklamadığının değerlendirileceği bildirildi.
 
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete  aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.  Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını  değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB  Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.
 
 AB, geçmişte arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj  sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a yönelik  inceleme başlatmıştı.
 
İnceleme sonucunda AB, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma  stratejisinin rekabet kurallarını ihlal ettiğine, şirketin arama sonuçlarında  kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlüğünü  azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiğine karar  vermişti.
 
 AB Komisyonu, bu nedenle 2017'de Google'a 2,42 milyar avroluk para  cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede  bulunmasını talep etmişti. Google, söz konusu cezayı temyize götürmüştü.
 

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Avrupa Birliği Google reklamlar soruşturma
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