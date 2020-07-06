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AB'den flaş Yunanistan talebi!

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 19:35

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları "geri ittiğine" ilişkin tüm iddiaların araştırılması gerektiğini, bu uygulamanın yasak olduğunu belirtti.


Johansson, Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve  İçişleri Komitesine (LIBE) hitap etti. AB Komisyonunun üye ülkelerin hukuk  ihlallerini soruşturma yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Johansson, "Yunanistan  sınırında sığınmacıların geri itildiğine ve ihlallere ilişkin çok sayıda raporlar  bulunuyor. Geri itmeler AB hukukuna aykırıdır. Avrupa sınırlarımızı,  değerlerimizi ihlal ederek koruyamayız." diye konuştu.
 
Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (FRONTEX) sınırda önemli bir  rol oynadığının altını çizen Johansson, ancak insan hakları ihlallerini  denetlemek için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Johansson,  "Yunanlı yetkililerden tüm yasadışı faaliyetleri takip etmelerini ve gerekli  soruşturmayı yürütmelerini talep ediyorum. Herkese iltica hakkı verilmeyebilir  ama herkese değerlerimize uygun bir şekilde muamele etmeliyiz." dedi.
 
Diğer taraftan AP'deki farklı siyasi gruplardan söz alan birçok  milletvekili, Yunanistan'ın sığınmacılara muamelesinin kabul edilemez olduğunu,  derin endişe duyduklarını ve AB Komisyonu'nun harekete geçmesi gerektiğini  savundu.
 
Refakatsiz mülteci çocuklar
 
Johansson, Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların AB ülkelerine  dağıtılması anlaşması kapsamında yarın 25 çocuğun Portekiz'e, çarşamba günü de 25  çocuğun Finlandiya'ya getirileceğini duyurdu. Johansson, AB'nin aynı zamanda  hasta çocukların aileleriyle birlikte üye ülkelere dağıtılması için çalışmaların  yürütüldüğünü aktardı.

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