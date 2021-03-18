AB'den flaş Türkiye kararı! Askıya alındı

Reuters'ın son dakika haberine göre Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırım planını askıya aldı.

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek hafta toplanacak zirvesinde Türkiye'ye yaptırım planının askıya alındığını özel haberiyle bildirdi.

Ajansa konuşan dört diplomat, Ankara 'nın Doğu Akdeniz 'deki petrol aramasına yönelik planlanan yaptırımların zirvede gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Reuters'ın özel haberindeki askıya alınan söz konusu yaptırım planı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki (TPAO) üst düzey yöneticilerini hedef alıyordu.

Ajansa konuşan diplomatlardan biri, "Türk şahısların kara listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar durdu ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" dedi.

Aralık ayındaki AB zirvesinde liderler, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'den bazı kişilere varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi gibi yaptırımlar önermişti.

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