AB'den flaş Türkiye açıklaması! 'Devam edeceğiz'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, Komisyonun icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

“Birliğin durumuna baktığımda yaptığımız her şeyde güçlü bir ruh görüyorum.” diyen von der Leyen, yüzyılın en büyük sağlık sorununa karşı verilen mücadelenin, bunların başında geldiğini söyledi.

Von der Leyen, “Birlikte ilerlemeyi seçtik ki; Avrupa’nın her bölümü hayat kurtaran aşılara erişebildi.” dedi.

On yıllardır görülen en büyük küresel ekonomik krizle mücadelede de birlikte çalışıldığını belirten von der Leyen, “Bence bununla gurur duyabiliriz.” ifadesini kullandı.

Von der Leyen, gelecek sene de özellikle devam eden salgın tehdidi nedeniyle “sınavdan geçileceğini” dile getirerek “Biliyorum ki; Avrupa sınavı geçecek.” değerlendirmesini yaptı.