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AB'den flaş Türkiye açıklaması: Bir parçası olmalı...

AA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 18:39 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 18:39

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk ve AB iş dünyası arasındaki entegrasyona dikkati çekerek, "Türkiye, Gümrük Birliği'nin bir parçası ve AB üye adayı olarak AB'nin daha sürdürülebilir yeşil ekonomisinin bir parçası olmalı." değerlendirmesinde bulundu.


Meyer-Landrut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa  Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) koordinasyonunda "AB-Türkiye  Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" başlığıyla düzenlenen çevrim içi etkinlikte, mevcut  koşullar ve salgın şartlarına rağmen böyle bir etkinlik düzenledikleri için  organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
 
Meyer-Landrut, 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığını  hatırlatarak, kadınlara hem kamuda hem özel sektörde karar verme mekanizmalarında  yer vermenin son derece önemli olduğunu söyledi.
 
"Kadınların iş gücüne katılması çok önemli." diyen Meyer-Landrut,  bunun aksinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 50'sini kaybetmek  anlamına geleceğini ifade etti.
 
Meyer-Landrut, gelecekte iklim değişikliğiyle mücadelede en ön  saflarda kadınların koşacağını belirtti.
 
"Ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler anlamında büyük bir  ağın parçasıyız"
 
Türkiye'deki iş dünyasının ve özel sektörün Yeşil Mutabakata büyük  katkısı olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, "Bu durum beni gelecekle ilgili  umutlandırıyor." dedi.
 
Meyer-Landrut, şöyle devam etti:
 
"AB Yeşil Mutabakatı önemli bir model oluşturuyor. Sadece AB'de değil,  bütün dünyada hem döngüsel hem rekabetçi hem de karbon emisyonunun düşük olduğu  bir ekonomi anlamına geliyor. Tek tek ülkeler ve hatta birlikler tek başlarına  bununla başa çıkamazlar. Dolayısıyla hepimiz karmaşık bir ekonomik, ticari,  sosyal ve kültürel ilişkiler anlamında büyük bir ağın parçasıyız. Birbirimizle  olan bu bağı iyi değerlendirmeliyiz."
 
"Yeşil Mutabakat bizim (AB'nin) en büyük stratejimiz"
 
Türkiye ile AB arasında çok eski bir geçmiş ve yakın ekonomik  bağımlılıklar  olduğunu söyleyen Meyer-Landrut, bu durumun her iki tarafı daha da  bağlı hale getirdiğini vurguladı.
 
Meyer-Landrut, "AB Yeşil Mutabakatı sadece çevreyle ilgili değil.  Yeşil Mutabakat bizim (AB'nin) en büyük stratejimiz." dedi. Meyer-Landrut, AB'nin  dünyanın en büyük ticaret ortaklığı olduğuna ve 74 ülkeyle çalıştıklarına dikkati  çekti.
 
Meyer-Landrut, şunları kaydetti:
 
"AB Ticaret Politikası ve AB Yeşil Mutabakatı dediğimizde hikayenin  karbon kısmı çok önemli. Türkiye'deki paydaşların bu konuyu çok merak ettiğini ve  nasıl çalıştığını öğrenmeye çabaladığını biliyorum. Ben de bu konuyla ilgili çok  soru alıyorum. Bu tedbir netleştirilecek ancak mekanizmalar halihazırda uygulanan  tedbirlere eklenecek. AB'nin buradaki amacı sera gazını ve emisyonları azaltmak."
 
Türkiye ve AB'nin daima önemli ekonomik ortaklar olduğunu belirten  Meyer-Landrut, Türkiye'nin AB'nin en büyük 6. ticari ortağı, AB'nin ise Türkiye  için önemli bir doğrudan yabancı yatırım kaynağı olduğunu dile getirdi.
 
Meyer-Landrut, "Türkiye ve AB iş dünyası ile özel sektörleri arasında  yoğun bir iş birliği ve organizasyon söz konusu. Ekonomik entegrasyon dediğimizde  birlikte yapılacak birçok iş var. Türkiye, Gümrük Birliği'nin bir parçası ve AB  üye adayı olarak AB'nin daha sürdürülebilir yeşil ekonomisinin bir parçası  olmalı." dedi.
 
Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk  Kaymakcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, TOBB Başkanı Rifat  Hisarcıklıoğlu,  EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı Christoph Leitl ve çok sayıda  davetli katıldı.
 

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Avrupa Birliği Türkiye iş dünyası entegrasyon
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