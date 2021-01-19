AB'den flaş karar! İzin verildi

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Direktörü Patric Ky, 2018 ve 2019'da meydana gelen kazaların ardından uçuşu yasaklanan ABD 'li üretici Boeing'in 737 Max uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ky, Boeing 737 Max uçaklarının Avrupa 'da uçuşa tekrar başlamasına yönelik son iznin gelecek hafta verileceğini bildirdi.

Kazaların nasıl gerçekleştiği konusunun netlik kazandığını ifade eden Ky, uçakların güvenliğini artırmaya yönelik yapılan değişiklilerin uçuş güvenliği kriterlerini yerine getirdiğini söyledi.