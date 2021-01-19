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AB'den flaş karar! İzin verildi

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 14:38 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 14:38

Avrupa Birliği (AB), meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarına gelecek hafta uçuş izni vermeyi planlıyor.


Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Direktörü Patric Ky, 2018 ve  2019'da meydana gelen kazaların ardından uçuşu yasaklanan ABD'li üretici  Boeing'in 737 Max uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Ky, Boeing 737 Max uçaklarının Avrupa'da uçuşa tekrar başlamasına  yönelik son iznin gelecek hafta verileceğini bildirdi.
 
Kazaların nasıl gerçekleştiği konusunun netlik kazandığını ifade eden  Ky, uçakların güvenliğini artırmaya yönelik yapılan değişiklilerin uçuş güvenliği  kriterlerini yerine getirdiğini söyledi.
 
ABD ve Brezilya, Boeing 737 Max'ların ticari uçuşlarını geçen yıl  başlatmıştı.
 
  
 

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AB 737 Max Boeing
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