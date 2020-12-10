10 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.361 0.78 EURO 9,5320 0.84
USD 7,8710 0.60 ALTIN 465,010 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

AB'den flaş İngiltere kararı! Yıl sonuna kadar...

10 Aralık 2020 Perşembe - 14:04 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 14:04

AB, İngiltere ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması sağlanamaması durumuna karşı yeni acil durum planı hazırladı.


ETİKETLER

AB İngiltere avrupa birliği
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.