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AB'den flaş Doğu Akdeniz kararı! Türkiye ile krize neden olmuştu

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 21:43 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 21:43

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini 31 Mart 2023'e kadar uzattı.


AB Konseyinden yapılan açıklamada, uzatma kararının operasyonla ilgili  stratejik değerlendirme sonrasında alındığı bildirildi.
 
Bu çerçevede ayrıca Libya'ya yönelik silah ambargosunun yürütülmesi  sırasında operasyonca ele geçirilen malzemelerin imhasında uygulanacak  düzenlemelerin de daha kesin şekilde tanımlandığı kaydedildi.
 
İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart  2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun  denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı  bir herakat olma özelliği taşıyor.
 
2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli  Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen  başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki  çekiyor.
 
Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona  ses çıkarmazken daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak  operasyondan çekiliyor.
 
TÜRK GEMİSİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ
 
İrini operasyonu kapsamında Aralık ayında Türk bandıralı "Roseline-A" gemisine baskın yapılmış ve Türkiye ve AB arasında krize sebep olmuştu.
 
AB'nin 1 Nisan’da başlattığı İrini operasyonunun, Akdeniz'de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve hava yolunu denetlememesi çelişki olarak ortaya çıkıyor.

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