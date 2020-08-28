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AB'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması!

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 16:33 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 16:37

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'deki durumun çözüme kavuşturulması için Türkiye ile diyaloğa şans vermek istediklerini söyledi.


Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik  Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Berlin'de düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları  Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın  toplantısı düzenledi.
 
Toplantıda ele alınan konulardan Doğu Akdeniz hakkında AB'nin  çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını belirten Borrell, Yunanistan ve Kıbrıs  Rum kesimi ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.
 
Türkiye'nin tek taraflı  eylemlerden kaçınmasını istediklerini aktaran Borrell, şunları ifade etti:
 
"Hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına olacak şekilde daha sağlıklı bir  ilişki için yol bulmak istiyoruz. Bu nedenle diyalog için gerçek bir alan  bırakarak ortak çıkarlarımızı da savunmak için iyi bir yol izlemeliyiz. Diyaloğa  ciddi bir şans vermek istiyoruz. Almanya'nın bu yöndeki çabaları için de teşekkür  ederim. Ben de yüksek temsilci olarak Türkiye ile zor ve karmaşık ilişkilerimizde  müzakerelere alan açmak için çaba göstereceğim."
 
Borrell, AB içinde Türkiye'nin faaliyetlerine yönelik bir rahatsızlık  bulunduğunu, bu nedenle AB Konseyinin ilgili çalışma gruplarının çalışmalarını  hızlandırılmasını istediğini, Rum kesiminin daha önce iki TPAO yetkilisinin  isminin bulunduğu kısıtlayıcı tedbirler listesine yeni isimler eklenmesini  önerdiğini söyledi.
 
Borrell, "Türkiye ile ilerleme olmaması durumunda 24 Eylül'deki AB  Konseyi toplantısında tartışılmak üzere daha fazla kısıtlayıcı tedbir  geliştirebiliriz." dedi.
 
Kısıtlayıcı tedbirlerin neler olacağı sorulan Borrell, çeşitli  seçenekler arasında kişilere yönelik tedbirler bulunduğunu ancak duruma göre  varlıkların dondurulması, Avrupa limanlarının, teknolojisinin kullanımı, finansal  ve Türk ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bağlantılı sektörel faaliyetlerinin de  gündeme gelebileceğini aktardı. Borrell, "Şu anda sadece isimler gündemde." diye  konuştu.
 
Doğu Akdeniz'de bir çatışma riski bulunduğu görüşünü savunan Borrell,  Almanya'nın yaptığı gibi bir ara buluculuğun önemine değindi. Borrell, Türkiye  ile AB arasında karmaşık ilişkiler olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkileri  "zehirleyen" her konuda görüşmeleri gerektiğini söyledi. Önceliğin Doğu Akdeniz  olduğunu aktaran Borrell, diğer konuların önemli olmakla birlikte aciliyet  taşımadığını kaydetti.
 
Belaruslu 20 kişiye yaptırım hazırlığı
 
AB'nin özgür ve adil olmadığı gerekçesiyle Belarus'taki seçimin  sonuçlarını tanımadığını hatırlatan Borrell, göstericilere yönelik şiddeti  kınadıklarını söyledi. Belarus yönetiminin diyalog yolunu tercih etmesi  gerektiğini ifade eden Borrell, ülkenin yönetimindeki bazı kişilere yaptırım  uygulanacağını aktardı.
 
Borrell, yaptırımlara ilişkin çalışmaların sürdüğünü, 11 üye ülkenin  yaptırımların bir an önce hayata geçirilmesini istediğini ancak sürecin devam  ettiğini söyledi.
 
Yaptırım uygulanacak kişilerin kimler olacağı sorulan Borrell, üye  ülkelerin bazılarının hala isimler verdiğini, listedeki kişi sayısının 20'ye  yükseldiğini ama ilerleyen günlerde bunun artabileceğini aktardı.
 
"Belarus ikinci Ukrayna olmamalı." diyen Borrell, Belarus halkının  Rusya'ya ya da AB'ye yakın olup olmamayı tartışmadığını, tartışılan konunun  demokrasi, özgürlükler ve insan hakları olduğunu vurguladı.
 
Borrell, Rus makamlarının Belarus'taki meselenin ülkenin iç işlerini  ilgilendirdiğini söyleyerek, dış müdahale istemediğini hatırlattı. Borrell, "Bu  durum Rusya için de geçerli. Belarus'un geleceğine sadece Belarus halkı karar  verebilmeli." ifadesini kullandı.
 
Borrell, Rusya'nın Belarus'a müdahale etmemesini umduğunu dile  getirdi.
 

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