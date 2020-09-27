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AB'den flaş çağrı! 'Durdurun'

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 15:23 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 15:23

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmaların acilen durdurulması için çağrıda bulundu.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep  Borrell, yazılı açıklamasında, Dağlık Karabağ'daki cephe hattında çıkan  çatışmalarda asker ve sivil can kayıpları olmasından üzüntü duyduklarını  belirtti.
 
 "AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve  ateşkesin sıkı şekilde gözlenmesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullanan  Borrell, tarafların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu  himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönmesinin acil önem taşıdığını  kaydetti.
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan  ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak  Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı  silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.
 
Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın  güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar  verdiği ifade edilmişti.
 
  
 
 

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