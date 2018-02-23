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AB'den flaş çağrı!

23 Şubat 2018 Cuma - 16:21 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 16:59

Avrupa Birliği, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkes çağrısı yaptı.


 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini, yazılı açıklamasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu  yüzlerce sivilin kasıtlı olarak ve acımasızca hedef alındığını belirterek "Doğu  Guta'daki katliam derhal durdurulmalı." ifadesini kullandı.
 
Sivillere insani yardımın kısıtlanmadan ulaştırılmasının ahlaki bir  sorumluluk olduğunu belirten Mogherini, tüm tarafların acilen şiddete son vererek  daha fazla hayat kaybını önlemesi gerektiğini vurguladı.
 
"AB, Doğu Guta'daki dehşet verici gelişmeleri anlatacak kelime  bulamıyor." ifadesini kullanan Mogherini, uluslararası toplumun Doğu Guta  halkının çektiği acıya son vermek için birlik olması gerektiğini belirtti.
 
"Suriye rejimi kendi halkını hedef almayı sonlandırmalı"
 
Mogherini, "Suriye rejimi acilen kendi halkını hedef almayı  sonlandırmalı ve halkı korumak olan öncelikli sorumluluğunu yerine getirmeli."  vurgusunda bulundu.
 
AB'nin Birleşmiş Milletler'in 30 günlük ateşkes çağrısını  desteklediğini kaydeden Mogherini, uluslararası toplumdan bu çerçevede destek  beklediğini bildirdi.
 
Doğu Guta'ya yönelik saldırılar
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırmış ve son aylarda  saldırılarını şiddetlendirmişti.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan  binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların çoğunluğu çocuk veya  ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve  ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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