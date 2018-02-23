AB'den flaş çağrı!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce sivilin kasıtlı olarak ve acımasızca hedef alındığını belirterek "Doğu Guta'daki katliam derhal durdurulmalı." ifadesini kullandı.

Sivillere insani yardımın kısıtlanmadan ulaştırılmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirten Mogherini, tüm tarafların acilen şiddete son vererek daha fazla hayat kaybını önlemesi gerektiğini vurguladı.

"AB, Doğu Guta'daki dehşet verici gelişmeleri anlatacak kelime bulamıyor." ifadesini kullanan Mogherini, uluslararası toplumun Doğu Guta halkının çektiği acıya son vermek için birlik olması gerektiğini belirtti.

"Suriye rejimi kendi halkını hedef almayı sonlandırmalı"

Mogherini, "Suriye rejimi acilen kendi halkını hedef almayı sonlandırmalı ve halkı korumak olan öncelikli sorumluluğunu yerine getirmeli." vurgusunda bulundu.

AB'nin Birleşmiş Milletler 'in 30 günlük ateşkes çağrısını desteklediğini kaydeden Mogherini, uluslararası toplumdan bu çerçevede destek beklediğini bildirdi.

Doğu Guta'ya yönelik saldırılar

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya 'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırmış ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirmişti.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların çoğunluğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.