25 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.488 0.35 EURO 8,8730 1.69
USD 7,2480 1.10 ALTIN 413,600 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

AB'den Ermenistan'a "sükunet" çağrısı

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 18:44 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 18:44

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından taraflara sükunet çağrısında bulundu.


 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep  Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan'daki gelişmelerin yakından  takip edildiği bildirildi.
 
Açıklamada, siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi  ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiği kaydedildi.
 
Ermenistan Anayasası'na göre, "silahlı kuvvetlerin, siyasi konularda  tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği" anımsatılan  açıklamada, ülkede demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret  edildi.
 
Açıklamada, Ermenistan'daki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak  eylemlerden kaçınma ve sükunet çağrısında bulunuldu.
 
 Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar,  bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
 
  
Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi"  olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.
 

ETİKETLER

Avrupa Birliği Nikol Paşinyan Başbakan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.