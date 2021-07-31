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AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Hazırız

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 20:00 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 20:00

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yangın felaketiyle ilgili Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu bildirdi.


Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu ile Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çabalarıyla ilgili  görüştüğünü belirtti.
 
Yüksek Temsilci, "Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını  gösterir. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek sağlamaya hazırız."  ifadelerini kullandı.
 
AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de  dünkü açıklamasında yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yardıma  hazırız." mesajını paylaşmıştı.

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