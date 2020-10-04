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AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 22:25 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 22:25

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep  Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, her iki ülkenin dışişleri  bakanlarıyla bu hafta sonu telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.
 
"Sivil can kayıplarındaki artış kabul edilemez." ifadesini kullanan  Borrell, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların bir an önce durması gerektiğini yazdı.
 
Borrell, iki ülkenin acilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı  Minsk Grubu eş başkanlarının eşliğinde müzakerele başlaması gerektiğini ifade  etti.

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