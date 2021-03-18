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AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 16:18 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 16:18

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde sorunlar yaşadığı AstraZeneca şirketine karşı yasal süreç başlatılmasının ilk aşaması olarak mektup göndermeyi planlıyor.


AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında,  AstraZeneca firması ile aşı tedarikindeki sıkıntıları gidermek için  çalıştıklarını söyledi.
 
Firmanın AB'ye taahhüt ettiği miktarlarda aşı sağlamadığını belirten  Namer, "AstraZeneca'ya, anlaşmazlığı çözme sürecinin bir parçası olarak diyaloğa  başlamamızı sağlayacak bir mektup göndermeyi planlıyoruz." dedi.
 
Namer, mektubun hazırlanmakta olduğunu ve AB üyesi ülkelerin  temsilcileri ile görüşüldükten sonra gönderileceğini bildirdi.
 
"Mektup iletildikten 20 gün sonra üst düzey temsilciler bir araya  gelecek"
 
AB Komisyonu Sözcüsü Stefan De Keersmaecker de "Bu mektup süreci,  şirket ve AB Komisyonu arasında yapılan alım sözleşmesindeki ilgili maddeye  dayanıyor." dedi.
 
Mektupla bir uzlaşmazlık giderme sürecinin başladığını ifade eden  Keersmaecker, bu çerçevede mektup iletildikten 20 gün sonra üst düzey  temsilcilerin bir araya geleceğini bildirdi.
 
AB ile AstraZeneca arasında yapılan aşı alım anlaşmasına göre,  tarafların görüşmelerde uzlaşamaması halinde konu Brüksel mahkemelerinde ele  alınacak.
 
AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, dün yaptığı açıklamada,  AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerektiğini, bunu önce  40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza indirdiğini, ikinci çeyrekte başta 180  milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza düşürdüğünü  belirtmişti.
 
AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile  600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and  Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz  aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.
 
Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and  Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB'de kullanım onayı aldı.

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AB AstraZeneca uyarı mektubu
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