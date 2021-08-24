AB'den Afganistan hakkında son dakika açıklaması: O seçenek şu anda masa değil

Son dakika haberi... Taliban’ın Afganistan’daki yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm dünya gelişmeleri yakından takip ediyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’den flaş bir açıklama geldi. Michel, "Çok güçlü bir mesaj vermeliyiz Taliban'a. Sadece operasyonel anlamda irtibatımız var, güvenli bir tahliye olabilmesi için irtibat halindeyiz. Taliban'ı tanıma şu anda masada değil" ifadelerini kullanırken, Von der Leyen ise Afgan kadınlarının yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "Birçok kadın Afganistan'ın dışındaki bölgelere gitti ama onların da yardımımıza ihtiyacı var" dedi.

Michel yaptığı açıklamada, "Uluslararası kamuoyu mesajını iletmeli. G-7 Toplantısı bunun için önemli bir adımdı. AB olarak şu konuda netiz: Öncelikle insani yardıma erişim özgürce olmalı. İkinci husus şu; burada uluslararası terörizmle net bir öncelik olmalı.

Üçüncüsü de şu ki insan haklarının korunması için özellikle, kadın hakları ve azınlık hakları korumalı, bu bir öncelik olmalı. G-7'de şunda mutabık kaldık: Onlarla birlikte yakın şekilde çalışmalıyız ki uluslararası kamuoyunun diğer üyeleri de aynı şeyi yapabilsin. Çok güçlü bir mesaj vermeliyiz Taliban 'a. Sadece operasyonel anlamda irtibatımız var, güvenli bir tahliye olabilmesi için irtibat halindeyiz.

Çok sert önkoşullar istiyoruz ve bu konuda hemfikiriz. Taliban'ı tanıma şu anda masada değil. Bölgedeki ülkelerle çalışmak mecburiyetindeyiz çünkü Afgan mülteciler var orada, desteğe ihtiyaçları var. Mario Draghi tabii ki G-20 üyesi olarak, G-20 açısından gerekli adımları atacaklardır." ifadelerini kullandı.

VON DER LEYEN: AFGAN KADINLARIN YARDIMIMIZA İHTİYACI VAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yaptığı açıklamada Afgan kadınlarının yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "Birçok kadın Afganistan 'ın dışındaki bölgelere gitti ama onların da yardımımıza ihtiyacı var. Göçmenlerin yüzde 95'i erkek ama bölgede en çok yardıma muhtaç olanların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklar.