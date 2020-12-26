26 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.00 EURO 9,2440 0.01
USD 7,5890 0.36 ALTIN 458,590 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

AB'den 5 milyar avroluk Brexit fonu hazırlığı

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 0:50 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 0:50

Avrupa Birliği (AB), Brexit'in üye ülke ekonomilerine olumsuz etkilerine karşı kullanılmak üzere, 5 milyar avroluk fon kurulmasını teklif etti.


AB Komisyonu, "Brexit Uyum Fonu" kurulmasına yönelik düzenleme  teklifini açıkladı.
 
Buna göre, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasın ekonomik ve sosyal  sonuçları ile mücadele amacıyla fon kurulacak.
 
Toplam 5 milyar avro kaynak aktarılacak fon, Brexit'ten en fazla  etkilenen üye ülkelere ve ilgili sektörlerine mali destek sağlayacak.
 
Fon, sınır ve gümrük gibi kamu hizmetlerine, işletmelere, İngiliz  karasularında balıkçılık faaliyetinde bulunanlara ve Brexit nedeniyle işini  kaybedenlerin eğitimine mali destek verecek.
 
Söz konusu fon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve  Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.
 
Brexit süreci
 
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik  Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52  ile Brexit kararı alınmıştı.
 
AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlik ile başta ticaret  olmak üzere, ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.
 
Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti  sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağladı.

ETİKETLER

Avrupa Birliği Brexit ekonomi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.